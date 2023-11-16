Tanju Özcan: Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesini çok isterim

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CHP’ye dönüş talebi ile ilgili dilekçesini İl Başkanlığı’na teslim ettiğini belirten Özcan, “Geri dönüşümü talep ettim. Önümüzdeki hafta Parti Meclisi’ne sevk edilecek. Orada oylama yapılacak. Dönmem için karar çıkarsa yüzde 99 partime döneceğim diyebilirim” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin de CHP’ye geri dönmesini temenni ettiğini ifade eden Özcan, şunları söyledi: “Muharrem İnce ile geçen gün telefonla konuştuk. Dönüp dönmeyeceği konusunda net bir şey konuşmadık ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın ‘babaevine dönme’ tabiri çok güzel oldu. Muharrem İnce’nin dönmesini çok istiyorum.”