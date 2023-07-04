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Tanju Özcan ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünde

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#Tanju Özcan#CHP#Değişim Ve Adalet Yürüyüşü
Tanju Özcan ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü başlattı.

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Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran’da CHP’ye geri döndü. Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısı yaparken sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle ‘kesin ihraç’ talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşü başlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Atatürk heykelinin önünde konuşma yapan Özcan, Atatürk’ten özür dileyerek,“Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum” dedi.ürüyüş 10 gün sürecek.  

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Tanju Özcan ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünde
Tanju Özcan , açıklama yaptığı alana Atatürk’ün otomobilinin replikasıyla geldi.

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#Tanju Özcan#CHP#Değişim Ve Adalet Yürüyüşü

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