Tanju Özcan: Değişim, başarısız insanların değişimi ile başlar

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Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 7'nci gününde Kahramankazan ilçesine yaklaştı. İlçeye 11 kilometre kala gazetecilere konuşan Özcan, "Dün yine Sayın Genel Başkan önceden yaptığı gibi koltukta kalabilmek için 'Yenileşme' diye bir tanım uydurdu. Hani biliyorsunuz daha önce de 'Yeni CHP' diye yola çıkmıştı; sonra vazgeçmişti. 'Yenileşme' kelimesine katılıyorum. Ama yenileşme zaten sizinle ve ekibiniz ile başlamalı. Önce sizi yenilemeliyiz ki; sonra parti olarak yenileşebilmeliyiz. Ve diyor ki; yenileşmenin önündeki her türlü engeli kaldıracağız. Arkadaşlar, bu açık bir tehdittir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki; bu partiyi gerekirse tabela partisi yapacağım. Bana engel olan, Atatürk'ün ilkelerine inanmış olan herkese partiden temizleyeceğim. Buradan bu anlamı çıkartıyorum. Farklı bir anlamı varsa da çıkıp, bunu kamuoyuna açıklasın. Bu koltukta kalabilmek için yeni bir siyasi manevra" dedi.

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'CHP'YE MEZHEPÇİLİĞİ SOKTU'

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği günden bu yana CHP'ye çok büyük zarar verdiğini iddia edip, "Bu bugüne kadar yüksek sesle dile getirilmedi. Ama bugün bunu yüksek sesle dile getirmeye başlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu. Bizler kendisinden önceki hiçbir genel başkanın; İnönü'nün, Ecevit'in, Altan Öymen'in, Hikmet Çetin'in, Deniz Baykal'ın mezhebini, etnik kökenini bilmezdik, sorgulamazdık da. Çünkü bizim böyle bir anlayışımız da parti programımızda da yok. Ama kendisi kurultayda seçilmek için kendi mezhebini açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programını da açıkça aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mezhebi, onun şerefidir. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan herkesin etnik kökeni, etnik kimliği, onun şerefidir. Ama laikliğe inanmış bir partiyiz. Bu partide Sünni de Şafii de Alevi de siyasi alanda, CHP içinde etnik kimliğini ve mezhebini asla öne çıkartamaz. Bizim anlayışımız şudur; insan mezhebine, alt kimliğini kendi karar veremiyor. İnsanlar annesi, babası Kürtse Kürt doğuyor. Türkse Türk doğuyor. Aleviyse Alevi, Sünniyse Sünni olarak doğuyor. O kişinin kişisel kaderidir" diye konuştu.

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'LAİKLİK İLKESİNE VURGU YAPIYORUM'

CHP'de hiç kimsenin etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamayacağını vurgulayan Özcan, "Kimse mezhep milliyetçiliği yapamaz. 85 milyon Alevi, Sünni, Kürt ve Türk milleti, Türk etnisiteleri, bu milletin asli unsurlarıdır; eşit vatandaşlarıdır. Zaten parti programında bu hususlar açıkça vurgulanmıştır. Her türlü mezhepçiliğe, alt kimlik milliyetçiliğine karşı olduğumuz için CHP'ye katıldık. CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik, yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum; lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. Mezhepçiliğe izin verirsek AK Parti gibi FETÖ'cülerin, menzilcilerin, tarikatların kucağına düşeriz. O yüzden dikkat diyorum. Laiklik ilkesine yeniden vurgu yapıyorum" dedi.

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'YAKINDA TABELA PARTİSİNE DÖNECEĞİZ'

81 ilde ön seçimlerin başladığını söyleyen Özcan, "Sayın genel başkan seçimi kaybetti. Pişkin bir şekilde koltuğunda oturmaya devam ediyor. An itibarıyla dünden beri 81 ilde ön seçimler başladı. Anadolu'nun her ilinde kavga var. Bazıları bölgesel olarak anahtar listeler çıkartıyor. Bazıları mezhepsel olarak anahtar lise çıkartıyor. Bazıları da farklı saiklerle anahtar listeler çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var. Kan gövdeyi götürüyor desek yeridir. Kimse mezhebe, bölgeciliğe bağlı anahtar liste yapmamalıdır. Bu utanç, verici bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu, derhal halihazırda partinin genel başkanı olarak açık bir şekilde mezhepçiliğe, bölgeciliğe, alt kimliğe dayalı anahtar liste çalışmalarının durdurulması talimatını vermelidir. Bu kafayla gidersek, halktaki umudumuz her geçen gün azalıyor. Yakında tabela partisi haline dönüşeceğiz. Allah, hiçbir siyasi lideri bu duruma düşürmesin. O yüzden daha fazla insanları ve partiyi germeden bir an önce görevini bıraksın. Bu işi yapabilecek ehil eller, ondan sonra görevi yapmaya hazırlar, talipler" diye konuştu.

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'DEĞİŞİM, BAŞARISIZ İNSANLARIN DEĞİŞİMİ İLE BAŞLAR'

Özcan, bir gazetecinin, 'Dün sosyal medyada 15 CHP'li il başkanının görevden alınacağını söylediniz, neler söylemek istersiniz?' sorusuna, "15 ila 20 arasında bir sayıdan söz ediliyor. 15'ine kesin karar vermişler. 6'sında henüz kesin karar verememişler. Bu 15'ten zaten 9'u Batı Karadeniz'de, Kastamonu'da, Kastamonu İl Başkanı'nın başkanlığında toplanan il başkanlarımız. Değişim isteyen il başkanlarımız. Şimdi o kadar tahammülsüz bir hale geldiler ki; değişim isteyen herkesi değiştirmeye çalışıyorlar. Değişim isteyen herkesi değiştirerek, değişim yapamazsınız. Siz önce değişime kendinizden başlamalısınız. Bunu en başından itibaren söylüyorum; değişim, başarısız insanların değişmesiyle başlar" diyerek yanıt verdi.