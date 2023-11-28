Tanju Özcan ‘babaevi’ne kabul edildi

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CHP’nin dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında Özcan’ın affına ilişkin kararlar oyçokluğuyla alındı. Özel, toplantılar öncesinde ise Özcan’ın seçim döneminde sert ifadelerle hedef aldığı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak görüşünü sordu. Kılıçdaroğlu da Özcan’ın partiye dönüşüne olumlu yaklaştı. Kulislerde, partiden ihracının ardından Bolu’dan Ankara’ya “adalet ve değişim” yürüyüşü yapan Özcan’ın Bolu’dan yeniden aday gösterilebileceği konuşuluyor.

ÖZCAN HELALLİK İSTEDİ

Özcan, kararın ardından sosyal medya hesabından “babaevine döndüm” diyerek, “Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum. Bundan sonra partimizin yerelde ve genelde başarısı için daha çok çalışacağım... Her şey çok daha güzel olacak” paylaşımında bulundu. CHP MYK ve PM’de Özcan’ın dışında ayrıca 12 partilinin de af talepleri kabul edildi.

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KURULTAY EYLÜL’E KALDI

MYK ve PM’de, CHP’deki kurultay sürecine damgasını vuran tüzük değişikliklerine ilişkin kurultay da gündeme geldi. PM’de tüzük kurultayının 6-9 Eylül 2024 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Önceki yönetim döneminde yapılan çalışmalar da dikkate alınarak tüzük değişikliğiyle ilgili hazırlıkların mayıs ayında başlayacağı öğrenildi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel de toplantının ardından yaptığı basın toplantısında sürece ilişkin bilgi verirken, “PM’yi 4 Eylül 2024’te Sivas’ta toplama kararı aldık. 5 Eylül’de tüzük komisyonumuz son toplantısını yapacak. 6-9 Eylül tarihlerinde de, partimizin kuruluş yıldönümüne rastlayacak şekilde tüzük kurultayımız yapılacak. 9 Eylül’de program kurultayının hazırlığına ilişkin de ilk toplantı yapılacak” dedi.

Yücel özetle şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRETE İKİ ZAM

“Biz, CHP olarak asgari ücretin enflasyondaki artışa göre yılda en az 2 kez iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Emekli maaşları da, dul ve yetim aylıkları da günün koşullarına göre yeniden belirlenmek zorunda.

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ANAYASA İÇİN MASAYA OTURMAYIZ

AKP ve MHP arasında tırmanan bu krizin nereye varacağını bilmiyoruz ancak şunu biliyoruz; biz bu tartışma ve suni gündemlerin tarafı değiliz. Varlığını Anayasa’ya borçlu olup da, Anayasa’yı ihlal edenlerle Anayasa değişikliğini tartışmak için masaya oturmamız söz konusu bile olamaz.”

ÖZEL-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Deniz Yücel, ittifak tartışmalarına ilişkin, “Geçmişte ittifak ortaklığı yaptığımız ya da bu ülkedeki mevcut düzeninin değişmesini gerektiğini düşünen tüm partilerle temaslarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi. Yücel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Özel’in bir araya gelip gelmeyeceği konusunda da, “Sayın Akşener’in Genel Başkanımız seçildiğinde arayıp hayırlı olsun dediğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Önümüzdeki günlerde her iki lider de bir araya gelebilirler. Ama şu anda bir tarih vermem mümkün değil” diye konuştu.