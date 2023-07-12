Tanju Özcan, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 9'uncu gününde dün Ankara'ya ulaştı. Özcan, bugün CHP Genel Merkezi'ne yürümeden önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Özcan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine çıktı. Özcan, mozoleye çelenk bıraktı.