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Tanju Özcan, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Tanju Özcan#Anıtkabir#Bolu
Tanju Özcan, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 14:12

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 10'uncu gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 9'uncu gününde dün Ankara'ya ulaştı. Özcan, bugün CHP Genel Merkezi'ne yürümeden önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Özcan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine çıktı. Özcan, mozoleye çelenk bıraktı.

Tanju Özcan, Anıtkabiri ziyaret etti



Daha sonra Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı: "Ebedi başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; önce 'kazanılması mümkün değil' denilen Milli Mücadele'yi kazanıp, emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik, Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki ABD'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için; kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi, adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde 'Değişim ve istifa' çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi 'Muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur.' Ruhunuz şad olsun büyük Ata."

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#Tanju Özcan#Anıtkabir#Bolu

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