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Tanja Dukiç: Yaşadıklarımın bedeli 9 ay mı?

#Tanja Dukiç#Sırp#Dayak
Tanja Dukiç: Yaşadıklarımın bedeli 9 ay mı

Organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop (44) birlikte yaşadığı Sırp model Tanja Dukiç’i 2 Haziran 2019 günü kıskançlık krizine girerek dövüp bıçakla tehdit etti ve odaya kilitledi. Başsavcılık, Çağrı Tortop’a cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dün karar duruşması yapıldı. Mahkeme Çağrı Tortop hakkındaki suçun kasten yaralamaya girdiğini belirterek 9 ay hapis cezası verdi. Ceza, ileride suç işlemeyeceğine kanaat oluştuğu için ertelendi. Mahkeme Tortop’un 1 yıl denetim altında tutulmasına hükmetti. Kararın ardından duruşma salonundan çıkan Çağrı Tortop, “Gördüğünüz gibi tutuklanmadım. Çekmeye devam edin. Buna hukuk zaferi deniyor” diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi.

Tanja Dukiç: Yaşadıklarımın bedeli 9 ay mı

‘BU GERÇEK CEZA DEĞİL’

Açıklama yapan Tanja Dukiç ise “Ceza aldığı için mutluyum ama bu gerçek ceza değil. Çünkü boğazıma bıçak dayadı, bana kötü davrandı, işkence etti. Yaşadıklarıma karşı bu ceza yetersiz. Ne yazık ki Türkiye’de erkekler kadınlardan daha üst pozisyonda tutuluyor” dedi.

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#Tanja Dukiç#Sırp#Dayak

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