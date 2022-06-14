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Tanıştıktan saatler sonra bıçakla öldürdü, Jandarma'ya 'Öldü mü' diye sordu

#Antalya#Serik#Hasan Bulut
Tanıştıktan saatler sonra bıçakla öldürdü, Jandarmaya Öldü mü diye sordu

Antalya'nın Serik ilçesinde Sinan C. (36), birkaç saat önce tanışıp kavga ettiği Hasan Bulut'u (32) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Sinan C., jandarmadaki işlemleri sırasında görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sordu.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de Sinan C.'yi gözaltına aldı.

Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.

İfadesi alınan Sinan C.'nin görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi. Sinan C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 

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#Antalya#Serik#Hasan Bulut

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