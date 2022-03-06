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Tanımadığı kadını bıçakladı 'pardon' dedi

#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet#ANTALYA
Tanımadığı kadını bıçakladı pardon dedi

Antalya'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş (64), peşinden gelen Emre Kırkuşu (22) tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kısa sürede gözaltına aldığı Emre Kırkuşu, Aktaş'ı başka birine benzettiği için bıçakladığını öne sürdü. Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak’ta perşembe günü saat 05.00 sıralarında Emre Kırkuşu (22), oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş’ı (64) takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan Kırkuşu, cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş’ı sırtından yaralayıp kaçtı. Aktaş’ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Kırkuşu’nu yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, Aktaş’ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren Kırkuşu, “Bu yüzden takip edip bıçakladım” dedi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Bıçaklı Saldırı#Kadına Şiddet#ANTALYA

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