Tanımadığı kadını bıçakladı 'pardon' dedi

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak’ta perşembe günü saat 05.00 sıralarında Emre Kırkuşu (22), oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp kaldırımda yürüyen Eşe Aktaş’ı (64) takibe aldı. Bir süre yürüyen Aktaş'ın arkasından yaklaşan Kırkuşu, cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Aktaş’ı sırtından yaralayıp kaçtı. Aktaş’ın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Aktaş, çağırılan sağlık ekibince ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Kırkuşu’nu yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, Aktaş’ı çöplerden atık toplayan birine benzettiği ve kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bıçakladığını öne süren Kırkuşu, “Bu yüzden takip edip bıçakladım” dedi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.