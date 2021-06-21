Tanıkken sanık olmuştu! Şebnem hemşirenin sevgilisi yine serbest

İzmir’de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker (29), gemi kaptanı olan erkek arkadaşı T.B. (34) ile 7 Haziran’da İstanbul Kadıköy Moda’daki bir otelin 3. katındaki odada kalmaya başladı. T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, saat 03.00 sıralarında otelin 3. katından otelin demir korkulukları üzerine düşerek hayatını kaybetti. Tanık olarak ifade veren T.B., daha sonra savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. T.B., savcılık ifadesinin ardından ‘başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklama ile umulan faydanın adli kontrolle sağlanabileceğine kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.



İFADESİNİ TEKRARLADI



T.B., savcılığın talimatı üzerine önceki gün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyet’teki sorgusunda daha önce verdiği ifadeye benzer ifade veren T.B., yeniden savcılığa sevk edildi. T.B, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yine adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.





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