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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tanık sorgusuz mahkûmiyete ‘ihlal’

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Tanık sorgusuz mahkûmiyete ‘ihlal’
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Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü, beyanları mahkûmiyet kararına esas alınan tanığın duruşmada sorgulanamamasının, yargılamanın hakkaniyetini zedelediğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetti.

İhlal kararı savunma hakkını genişleten bir örnek karar olarak kayda geçti. AYM kararına göre bir kişi, başvurucu H.B.’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin ellerini ve ayaklarını bağlayıp kendisine zorla senet imzalattırdıklarını iddia etti ve şikâyetçi oldu. Açılan davada H.B., yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ceza aldı. Cezanın onanması üzerine H.B., AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

AYM, 2 Haziran’da oy birliğiyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. İhlal kararında, “Somut olayda duruşmada sorgulanmayan tanığın ifadesine dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulmasının bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelediği sonucuna ulaşılmıştır."

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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