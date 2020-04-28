Tanık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Tanığın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre tanık sözcüğünün eş anlamı ‘şahit’ olarak öne çıkıyor. Amaca uygun şekilde farklı yerlerde değerlendirmek mümkündür. Özellikle mahkemelerde bir durumu aydınlatmak için öne çıkan kişiler olarak da dile getirilmektedir.

Tanık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Herhangi bir olayı görmüş kişilere tanık denmektedir. Aynı zamanda tanık kelimesinin eş anlamlısı olarak şahit sözcüğü de kullanılabilir. Ancak şahit daha çok halk arasında yaygın kullanılır. Tanık kelimesi ise genelde resmi makamlar üzerinden ele alınır.

‘’Bu söylediğimi herkes şahit olsun.’’

‘’Bugün mahkemeye üç tanık çıkacak.’’

Her iki cümle içerisinde de hem tanık hem de şahit kelimesi aynı anlamı ifade etmektedir.

Tanığın Eş Anlamlısı

Tanığın eş anlamlısı olarak şahit sözcüğü kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her ikisi de aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir.