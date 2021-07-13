Tanığım diye öldürdüler

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Davut Kutlu, anne Döndü Kutlu ve baba Gazi Kutlu verdikleri ifadelerde, Ozan Tekcan’a Muhammed Kutlu’nun ateş ettiğini, cinayetle bir bağlantıları olmadığını iddia etti. Müşteki sıfatıyla söz alan Ozan Tekcan’ın arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu ise, “Gazi demir sopayla saldırdı. Muhammed Kutlu beni hedef alarak ateş etti. Döndü Kutlu da ‘Oğlum senin yüzünden 48 yıl ceza aldı, sen de öleceksin’ diye bağırdı” dedi.

‘HUSUMET BESLİYORLARDI’

Ozan Tekcan’ın babası Hacı Tekcan ise “Ben Emre Tyler Mays cinayetinde Kutlu ailesi aleyhine tanıklık ettim. Gazi ve Döndü Kutlu da bu nedenle bana husumet besleyip ‘Oğlumuzun durumu belli olunca oğlunun kellesini kesip önüne atacağım’ diyerek beni tehdit ettiler. Dediklerini de yaptılar. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Mahkeme sanıklar Gazi, Davut ve Muhammed Kutlu’nun tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanık Döndü Kutlu’nun ise ev hapsi uygulaması kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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