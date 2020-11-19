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Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Tanıdığına yardım için duran sürücüye başka bir otomobil çarptı

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Tanıdığına yardım için duran sürücüye başka bir otomobil çarptı
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MANİSA'nın Kula ilçesinde, arıza yapan aracıyla yol kenarında duran yakınına yardım etmek için duran Hakan Uzun'a (30) otomobilinden indiği anda başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzun, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün 1.36 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Tanıdığına yardım için duran sürücüye başka bir otomobil çarptı
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kula- Eşme Karayolu Narıncalısüleyman Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 45 AEV 825 plakalı otomobiliyle Eşme yönüne giden Hakan Uzun, 45 RA 8881 plakalı TIR'ındaki arıza nedeniyle yol kenarında duran Mustafa Gündüz'ü (50) gördü. Yardım için otomobilini durdurup inen Uzun'a, Şenay Turan'ın (55) yönetimindeki 64 AAT 987 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Uzun, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Turan'ın 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

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