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Arap şeyhlerine tanesini 100 bin dolara satacaklardı... Türkiye'den çıkarmaya çalışırken yakalandılar! Zenginliğin simgesi olarak kabul ediliyor

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#İstanbul#Gökdoğan#Kaçak Avcılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 16:10

İstanbul Havalimanı'nda polisin şüphelenerek durduğu kişiler, dünyanın en hızlı yırtıcı kuş türü olarak bilinen 10 gökdoğanı yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı. Zenginliğin simgesi olan kuşların, Arap coğrafyasına kaçırılarak buradaki Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi.

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İstanbul Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için araçla İstanbul Havalimanı’na gelen kişileri yakın takibe aldı. Polis ekipleri, elinde bulunan ahşap kafesten şüphelendiği kişileri durdurdu. Yapılan aramalarda kafesin içinde, dünyanın en hızlı yırtıcı kuşu olarak bilinen ve yaklaşık hızı 390 kilometre olan 10 kuş ele geçirildi.

Arap şeyhlerine tanesini 100 bin dolara satacaklardı... Türkiyeden çıkarmaya çalışırken yakalandılar Zenginliğin simgesi olarak kabul ediliyor

ARAP ŞEYHLERİNE SATACAKLARDI

Literatürdeki adı 'Falco Peregrinus' olan halk arasında ise gökdoğan olarak bilinen kuşlar için sahte pasaport çıkarıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada kaçakçıların Samsun ve çevresinde yakaladıkları gökdoğan kuşlarını, Arap ülkelerinde tanesi 100 bin dolardan satmak istedikleri ortaya çıktı. Gökdoğan ya da diğer adıyla Göksungur olarak da bilinen yırtıcı kuşların Türkiye'den kaçak yollarla Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı tespit edildi. 

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Arap şeyhlerine tanesini 100 bin dolara satacaklardı... Türkiyeden çıkarmaya çalışırken yakalandılar Zenginliğin simgesi olarak kabul ediliyor

Yakalanan 10 yırtıcı kuş sağlıklı bir şekilde koruma altına alınarak doğa koruma ve milli parklar görevlilerine teslim edilirken, kaçakçılık suçundan yakalanan 2 yabancı yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Arap şeyhlerine tanesini 100 bin dolara satacaklardı... Türkiyeden çıkarmaya çalışırken yakalandılar Zenginliğin simgesi olarak kabul ediliyor

KUŞLAR ARAP COĞRAFYASINDA ÇOK POPÜLER

Gökdoğan, alıcı kuşların en nadide türleri arasında yer alıyor. Dünyanın en hızlı hayvanı olan Gökdoğanların hızının av sırasında 390 kilometreye çıktığı biliniyor. Zenginliğin simgesi ve Arap coğrafyasında çok popüler olan yırtıcı kuş türünün fiyatı 100 bin dolara kadar çıkıyor.

Arap şeyhlerine tanesini 100 bin dolara satacaklardı... Türkiyeden çıkarmaya çalışırken yakalandılar Zenginliğin simgesi olarak kabul ediliyor

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#İstanbul#Gökdoğan#Kaçak Avcılık

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