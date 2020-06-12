Tane kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tane kelimesi gündelik yaşamda çok sık kullanıldığı için, eş anlamlı sözcükleri de oldukça önemlidir. Bu doğrultuda TDK açısından bakıldığı zaman tane kelimesine karşılık olarak, ‘adet’ sözcüğü denk gelmektedir.

Tane Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman tane kelimesi için, ‘adet’ sözcüğünün kullanıldığı görülüyor. Birçok farklı yerde değişik amaçlar altında hem tane kelimesi hem de adet sözcüğü değerlendirilebilir.

‘’Kaç tane sandalye gerektiğini öğrenmemiz lazım.’’

‘’Burada kaç adet kitap olduğu çok önemli.’’

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak ortak anlam taşıyan her iki kelime de eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir. Yazılı veya sözlü olarak kullanabilir, arka arkaya gelen cümleler söz konusu olduğunda daha anlamlı bir etki yaratabilirsiniz. Özellikle Türkçede en yaygın değerlendirilen kelimeler arasında hem adet hem de tane sözcüğü gelmektedir.