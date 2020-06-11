Tandıra düşen kızını kurtarmaya çalışan anne öldü

Olay, öğleden sonra, Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada kızı Ayşegül, yanan tandıra düştü. Kızını kurtarmaya çalışan Hacer Ergül bu sırada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ergül’ün çığlıkları üzerine komşular durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Komşular anne ve kızını tandırdan çıkarırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hacer Ergül’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Vücudunda derin yanıklar oluşan Ayşegül ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Hacer Ergül’ün cansız bedeni otopsi için Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.