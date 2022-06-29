Tan vakti dolandırıcılığına bilirkişi şerhi: Bu saatte kredi mi istenir

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Dava dosyasına göre, Ankara Gölbaşı’nda yaşayan Gülsüm Kaya, telefonunda yüklü bulunan özel bir bankanın mobil uygulamasına, 4 Kasım 2020 tarihinde giriş yaptı. Bu sırada ekranda “Hesabın ile Kolay Adresini Eşle” başlıklı bir bildirim paneli açıldı. Kaya, söz konusu bildirimi onayladı ancak işlem gerçekleşmedi ve bankanın mobil uygulamasına giriş yapamadı. Gülsüm Kaya’nın tıkladığı bildirimle telefonu, dolandırıcılar tarafından ele geçirildi, uzaktan erişimle onun adına bir gün sonra, 5 Kasım 2020 tarihinde saat 06.28’te 40 bin TL kredi çekildi. Kaya, bir gün sonra gelen hayat sigortası poliçesi ile adına kredi çekildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan Kaya, suç duyurusunda bulunurken, avukatı Mustafa Dönmez aracılığıyla Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne “menfi tespit” davası açtı.

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'GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR'

Tüketici Mahkemesi konunun teknik bir boyutu bulunması nedeniyle dosyada bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Hazırlanan raporda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Davacının cep telefonuna davalı banka tarafından gönderilen SMS’lerin çalındıktan sonra davacının olayın farkında olmaması için silindiği değerlendirilmektedir. Davacının bir sorumluluğunun bulunduğunun tespit edilemediği değerlendirilmektedir. (Raporda, kredi işleminin yapıldığı saatte dikkat çekilerek) Mesai saatleri dışında gece geç veya sabah çok erken saatlerde gerçekleştirilen işlemler bankacılık sektöründe olağandışı ve şüphelidir ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Sabah erken saatlerde yüksek meblağlı kredi kullanıldıktan sonra ilk defa para gönderilen bir hesaba yüksek meblağlı para gönderilmesi risk seviyesini artırmaktadır. Dava konusu işlemlerin olağandışı ve şüpheli olduğu, klasik dolandırıcılık olayı örüntüsü ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Banka davacıyı arayarak, interaktif sesli mesaj veya başka bir şekilde davacının açık ve reddedilemez onayını alması gerektiği, bu açıdan güvenlik sürecinde zafiyet olduğu ve davalı bankanın alınabilecek tüm önlemleri almamış olduğu değerlendirilmektedir.”

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'DAVACININ BORCU YOK'

Tüketici Mahkemesi, 1 Mart tarihinde dosyaya sunulan bilirkişi raporunu esasa alarak, davalı bankanın davacının hesabının ele geçirilmesini önleyecek tüm tedbirleri almadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, geçen hafta taraflara tebliğ ettiği kararında, Gülsüm Kaya’nın söz konusu bankaya borçlu olmadığına hükmetti.