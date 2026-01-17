×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Tan Sağtürk#Kültür Ve Turizm#Devlet Opera Ve Balesi
Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığında danışman olarak görev yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 10:42

Eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı olarak atandı.

Haberin Devamı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını bakan danışmanı olarak sürdürecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Sağtürk'e teşekkür ederek, "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tan Sağtürk#Kültür Ve Turizm#Devlet Opera Ve Balesi

BAKMADAN GEÇME!