Tampon bölgede 106 yıl önce ölen Alman mühendisin mezarı bulundu

Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ile Akçakale sınırı arasındaki tampon bölgede kurşun ve bombalarla tahrip edilmiş bir mezar bulundu. Kimsenin geçmesine izin verilmeyen bölgede bulunan mezar taşında yazılan yazılar ve bölgede yaşayanlar, mezarın Osmanlı döneminde yaptırılan Hicaz Demiryolu'nda görev yaparken iş kazası sonucu ölen Alman mühendis Fuhrer Zorn’ait olduğu belirlendi. Mezar taşındaki bilgilerden 21 Kasım 1915 yılında hayatını kaybeden ve demir yolunun geçtiği tampon bölgeye defnedildiği anlaşılan Fuhrer Zorn'un 106 yıl önce kendi dini inanışına göre baş tarafı güney, ayak tarafı ise kuzeye bakacak şekilde defnedildiği de ortaya çıktı.

YAKINLARINA ULAŞILACAK

Mezarın bulunmasının ardından tampon bölgeye geçen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, alanda çevre düzenlemesi yapacaklarını söyledi. Yalçınkaya, 106 yıl önce ölen Alman mühendisin yakınlarına ulaşılması için Almanya Büyükelçiliği ile yazışmalar yapacaklarını belirterek şöyle dedi:

"Burası Akçakale ve Tel Abyad arasında bulunan tampon bölge. Yasak bölgede bulunan bu mezar, çatışmaların sona ermesiyle ortaya çıktı. Bu mezarda yatan Alman mühendis Fuhrer Zorn'dur. Alman mühendis iş kazası hayatını kaybediyor ve 106 yıl önce cenazesi buraya gömülüyor. Bizler de ortaya çıkan bu mezara sahip çıkmak için çalışmalar başlattık. Çatışmalar nedeniyle tahrip olan mezarın çevresinde düzenleme yapıyoruz. Bu bölgede hayatını kaybeden ve şimdiye kadar hiç kimsenin ziyaret etmediği Alman mühendisle ilgili olarak Alman Büyükelçiliğine resmi yazı yazarak, kendi inanışına göre tampon bölgeye defnedilen mühendisin ailesine ve yakınlarına ulaşmak istiyoruz.

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