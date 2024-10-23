Tamire getirilen otomobilin plakasını kendi aracına takıp drift yaptı! Cezadan kurtulamadı

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İl Jandarma Komutanlığı Kumluca Trafik Jandarma ekipleri, ilçede yeşil renkli otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen E.Ş.'yi yakaladı. Jandarma ekipleri, araçta takılı plakanın başka bir otomobile ait olduğunu tespit etti. Plaka sahibinin aracını kaporta işlemleri için tamirciye bıraktığı, tamirci E.Ş.'nin de bu otomobilin plakasını takıp trafikte drift yaptığı ortaya çıktı. Sürücü E.Ş.'ye 'Drift yapmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Güveni kötüye kullanmak', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 74 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan E.Ş. hakkında adli işlem de başlatıldı.