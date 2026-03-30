Tamire getirilen cep telefonunun bataryası patladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 14:08

AKSARAY'da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası iş yerinde patlayıp, alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Atilla Turan'ın telefon tamiri yaptığı sırada, tamire getirilen başka cep telefonunun bataryası patlayıp, alev aldı. Telefonu yere atan Turan, ayağıyla basıp alevleri söndürdü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BIRAKTIKTAN 5 DAKİKA SONRA PATLADI'

Atilla Turan, "Müşterimizin getirdiği telefonun bataryası şişmiş ve değişmesi gerekiyordu. Bıraktıktan 5 dakika sonra tezgahın üzerinde telefon patladı ve yanmaya başladı. Ben de tezgahtan aşağı attım. Aşağıda da yanmaya devam edince ben de ayağımla yanan telefona müdahale ederek söndürdüm. Telefonun değeri 2 bin 500 TL civarındaydı ve telefonu kullanılamaz hale gelince biz de kendisine 5 bin liralık telefon hediye ettik" dedi.

