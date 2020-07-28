Tamir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tamir, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Tamir sözcüğünün eş anlamışı ise onarım sözcüğüdür. Onarım sözcüğü tamir sözcüğünün Türkçe karşılığıdır.

Tamir Eş Anlamlısı

Tamir, etimolojik olarak incelendiğinde Arapça “ˁmr” kökünden gelmiş ve “taˁmīr” yeniden inşa etme, onarma, canlandırma kelimesinden alıntıdır. Anlamı pek çok kaynakta belirtilen tamir sözcüğünün TDK’ye göre anlamı onarma, onarımdır. Yapılmış olan bir yanlışı hatayı ya da kusuru düzeltmeye çalışmak. Bu durumda tamir sözcüğünün eş anlamlısı onarımdır. Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükler olduğundan her iki sözcüğü de kullanabilirsiniz. Tamir ve onarım sözcükleri için cümle örneği şu şekildedir:

Arabanın hasarlı kısımlarının tamir işlemi haftaya bitecek.

Arabanın hasarlı kısımlarının onarımı haftaya bitecek.