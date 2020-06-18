Tamir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tamir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Pek çok kaynakta anlamı değerlendirilmiştir. Kelimenin eş anlamı ise onarım kelimesidir. Onarım kelimesi tamir kelimesinin Türkçe karşılığıdır.

Tamir Eş Anlamlısı

Dilimizde bütün kelimelerin eş anlamlı kelimeleri bulunmamaktadır. Fakat tamir kelimesinin eş anlamlısı pek çok kaynakta belirtilmiştir. Tamir kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlısı onarım kelimesidir. Böylece tamir ile onarım kelimesi aynı manaya geldikleri için cümle içerisinde tamir kelimesi yerine kullanılabilir. Tamir ve onarım kelimelerinin cümle içerisinde kullanım örneği şu şekildedir:

- Bahçe kapısının tamiri de bana düştü.

- Bahçe kapısının onarımı da bana düştü.

Tamir kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu sözlükleri değerlendirmiştir. Anlamı TDK'da bulunmaktadır. Tamir kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Onarma, onarım

- Yapılan bir yanlışı, kusuru düzeltmeye çalışma