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Tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti

#Kocaeli#Çatı#Başiskele
Tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli’de 2 katlı evinin çatısından düşen Yakup Bayram hayatını kaybetti.

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Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Yakup Bayram, birinci katta bulunan sundurmaya çarpıp ardından beton zemine düştü.

Bayram’ı yerde yatarken gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Yakup Bayram’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli bir durum olup olmadığına dair incelemelerde bulundu. Yakup Bayram'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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#Kocaeli#Çatı#Başiskele

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