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Tamir için bıraktığı otomobilinin son halini görünce şoke oldu

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#Bursa#İnegöl#Tamir
Tamir için bıraktığı otomobilinin son halini görünce şoke oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 10:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine tamir için verilen otomobili parçalayan tamirci Hanefi K. (38), mahalle bekçiler tarafından aracın bagajında saklanırken yakalandı. Aracının parçalandığını görerek şaşkına dönen İrfan A., tamirciden şikayetçi oldu.

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Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri park halindeki 42 CBH 40 plakalı aracın etrafında tur atan bir kişiden şüphelendi. Mahalle bekçilerini fark eden kişi, aracın içine girerek saklanmak istedi.

BAGAJDA YAKALANDI

Aracın ön koltuğundan arkaya geçerek bagaja saklanan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından araçtan çıkarıldı. Kendisinin tamirci olduğunu söyleyen Hanefi K. (38), aracı tamir ettiğini söyledi. Motoru olmayan ve araçtaki tüm elektrik aksamı kesilen aracın plakasından sahibi İrfan A.'ya ulaşan ekipler, olay yerine çağırdı.

Tamir için bıraktığı otomobilinin son halini görünce şoke oldu

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Adrese gelen İrfan A., aracını görünce şok oldu. Otomobilini 6 ay önce tamir etmesi için Hanefi K.'ya verdiğini söyleyen İrfan A., motorunu söküp elektrik kablolarını alan tamirciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından şüpheli Hanefi K., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Tamir için bıraktığı otomobilinin son halini görünce şoke oldu

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#Bursa#İnegöl#Tamir

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