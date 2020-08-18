Tamir ettiği tarım aletinin altında sürüklenme anı kamerada

Kaza, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kurtaran, müşterisine ait ‘goble’ olarak bilinen tarım aletini tamir ettikten sonra, bağlı olduğu traktör bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kurtaran, traktörün arkasına bağlı tarım aletinin altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Kurtaran, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Kurtaran, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.