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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Tamir ettiği otomobil üzerine düştü

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Tamir ettiği otomobil üzerine düştü

BURSA’da tamir için yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırılan otomobil, tamirci Halil İbrahim Keskin’in (62) üzerine düştü. Ağır yaralanan Keskin, hastanede tedaviye alındı.

Tamir ettiği otomobil üzerine düştü
Kaza, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi’ndeki oto tamir dükkanında meydana geldi. Atölye sahibi Halil İbrahim Keskin, tamir için getirilen otomobili, araç asansörüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğe kaldırdı. Ardından da tamire başladı. Ancak otomobil, Keskin’in üzerine düştü. Otomobilin altında kalan Keskin çevredekiler tarafından kurtarılıp, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, tedaviye alındı.

 

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