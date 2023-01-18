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‘Tamburalı’ya veda zamanı

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#Tamburalı Paşa#TSK#Hasan Kundakçı
‘Tamburalı’ya veda zamanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

‘Tamburalı Paşa’ olarak tanınan TSK’nın unutulmaz generallerinden emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, 86 yaşında hayatını kaybetti. Diyarbakır’da Jandarma Asayiş Komutanlığı döneminde tamburalı otomatik tüfeğini yanından hiç ayırmayan Kundakçı, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, önceki gün İstanbul’da 86 yaşında hayatını kaybetti. Kundakçı’nın tansiyon düşüklüğü şikâyetiyle özel bir hastaneye gittiği, burada kalbinin durduğu öğrenildi. Kundakçı bugün öğlen İstanbul’da Selimiye Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CEPHENİN EN ÖNÜNDE

Kundakçı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin unutulmaz generalleri arasındaydı. Terörün çok yoğun yaşandığı 1990’lı yıllarda, Diyarbakır’da Jandarma Asayiş Komutanlığı yaparken, operasyonlara yanından hiç ayırmadığı tamburalı otomatik tüfeği ile bizzat katılır, emrindeki askerleri cephenin en önünden yönetirdi. ‘Tamburalı Paşa’ lakabını Hürriyet Gazetesi’nin unutulmaz isimlerinden Celalettin Çetin takmıştı.

CUDİ OPERASYONU

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1957’de Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Kundakçı, 70. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı ve Siirt’te sıkıyönetim komutan yardımcılığı görevini yürüttü. Özel Harp Dairesi Başkanlığı’na atandı. Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yaptı. PKK’ya yönelik 1995’te Cudi Dağı’nda başlatılan büyük operasyonu yönetti.

 

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRTMEDİ

- Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı sırada, 14 Ağustos 1996 günü, Rum gösterici Solomos Solomou’nun bayrak direğine tırmanması sırasında ‘vur’ emri vermişti. Kıbrıs Rum Kesimi’nin başvurusu üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kundakçı, 1996’da görev süresi 1 yıl uzatıldıktan sonra 1997 yılında emekli olmuştu.

 

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#Tamburalı Paşa#TSK#Hasan Kundakçı

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