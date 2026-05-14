Tamar Tanrıyar’a ‘iftira’dan soruşturma

#Tamar Tanrıyar#CHP#Özgür Özel
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik ‘hakaret’ ve ‘iftira’ içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026’da yayımlanan videolarda Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Dilekçede, söz konusu yayınların ‘kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret’ suçunu teşkil ettiği öne sürüldü. Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve ‘masa başında uydurulmuş iftiralar’ olduğu iddia edildi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı.

Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıyar hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturma başlattı.

