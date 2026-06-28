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Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

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#Tamar Tanrıyar#Sosyal Medya#Gözaltı
Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 19:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medyada yayımladığı videolar üzerine Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

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#Tamar Tanrıyar#Sosyal Medya#Gözaltı

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