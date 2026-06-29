Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

GEMİDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verildi. Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.