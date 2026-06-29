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Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Tamar Tanrıyar#Gözaltı#Soruşturma
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 10:32

Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti.

Başsavcılık sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

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GEMİDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı da verildi. Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar, bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

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Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.

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#Tamar Tanrıyar#Gözaltı#Soruşturma

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