Tamar Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Televizyoncu Can Tanrıyar’ın eşi Tamar Tanrıyar hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilmişti.

23 Haziran 2026’da, Marmaris Deniz Hudut Kapısı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tamar Tanrıyar’ın yurtdışından kendisinin dönerek Aydın’a bağlı Kuşadası’nda teslim olduğu açıklandı. Tanrıyar’ın, Kuşadası Limanı’na yanaşan Panama bayraklı kruvaziyerde olduğu öğrenildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, limanda önlem aldı. Gemiden inen Tanrıyar, kendisini bekleyen polislere teslim oldu.

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TÜM DİJİTAL MATERYALLERİNE EL KONDU

Tamar Tanrıyar, polisteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi’ne sevk edildi. Kuşadası’nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Tanrıyar ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atma’ koşuluyla adli kontrolle serbest kalmasına karar verildi. Savcılık, Tamar Tanrıyar’ın tüm dijital materyallerine el koydu.

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