Tamar Tanrıyar adli kontrolle serbest bırakıldı

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Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil ettiği ileri sürülen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şüpheli Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Kuşadası Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanan Tanrıyar'ın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında ifadesi alındı.

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Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği, Tanrıyar'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan 23 Haziran'da yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Tanrıyar hakkında 28 Haziran'da gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.