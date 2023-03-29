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Tam umutlar tükenmişken... 50 gün sonra bebeğine kavuştu

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#Deprem#Bebek#DNA
Tam umutlar tükenmişken... 50 gün sonra bebeğine kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bebekleri enkaz altında kalan ardından kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Mersin’e getirilen ailenin bebeği, DNA testlerinin ardından 50 gün sonra anne ve babasına teslim edildi.

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Katibe ve Naser Alkhalef, 3 çocuklarıyla Kahramanmaraş’a yerleşeli henüz 2 hafta olmuştu. Yabancı uyruklu çiftin umut yolculuğu onları bu şehre getirmiş, Naser iş bulmuş, hayatlarını kurmuşlardı. Ancak 6 Şubat gecesi, binlerce kişi gibi onların da dünyası yıkıldı. Çift, 2 çocuklarıyla sağ kurtuldu. Ama en küçükleri, gözbebekleri 10 aylık Musa enkaz altında kalmıştı. Tam 50 gün boyunca Türkiye’nin her yerinde Musa’yı aradılar. Nafile, hiç haber çıkmadı. Tam umutları solmaya başlamıştı ki gelen telefonla dünyalar onların oldu.

DNA’LARI UYUŞTU

Arama kurtarma çalışmalarında Musa bebek enkazdan sağ salim çıkarılmış, Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülmüştü. Çocuklarının Davultepe Çocuk Evleri Sitesi’nde olduğunu öğrenen aile, önceki gün Mersin’e gelerek DNA testi yaptırdı. DNA örnekleri uyuşunca, Musa bebek dün ailesine kavuştu. 50 gün sonra bebeğini kucaklayan anne Katibe, “Umudumuzu yitirmiştik çünkü çok zaman geçti. Gelen haberle çok mutlu oldum. Çocuğumuza da çok iyi bakmışlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür” diyerek mutluluk gözyaşları döktü.

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‘28 YABANCI UYRUKLU ÇOCUK TESLİM EDİLDİ’

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy, deprem bölgelerinden yaralı olarak Mersin’e getirilen depremzede çocukları, tedavilerinin ardından devlet korumasına aldıklarını söyledi ve şu bilgileri verdi: “Resmi bağını tespit ettiğimiz 28 yabancı uyruklu çocuğu ailelerine teslim ettik. Şu an kurumumuzda 5 yabancı uyruklu çocuğumuz kaldı.”

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#Deprem#Bebek#DNA

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