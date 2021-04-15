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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Tam o an... Bursa'da hareketli dakikalar

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye ve Alanyurt mahalleleri arasından geçen yolda dereye düşen minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yusuf Demirel (60) idaresindeki 16 KNF 99 plakalı minibüs, Mesudiye ve Alanyurt mahalleleri arasından geçen yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun yan tarafındaki dereye düştü.

Dere içindeki araçta mahsur kalan Demirel için bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Tam o an... Bursada hareketli dakikalar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel'i kurtardı. Hafif yaralanan Demirel, 112 Acil Servis görevlilerince ayakta tedavi edildi.

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