Tam koruma için güneş kremi kuralları

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En az 30 faktör güneş kreminin, koruyucu kıyafete ek olarak tatmin edici bir koruma sağlayabileceğini belirten uzmanlar, faktör numarası kaç olursa olsun kremin iki saatte bir yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte uzmanların verdiği bilgiye göre güneş kreminin tam koruma sağlaması için bilinmesi gerekenler:

- Kullanıcılar genellikle paketin üzerindeki sayıyla ifade edilen güneş koruma faktörüne aşina. Sayı ne kadar yüksek olursa, krem de o kadar fazla koruma sağlıyor. Sanılanın aksine kutu üzerindeki faktör numarası ne kadar zararlı ışın engellediğini değil, içeri girmesine izin verilen miktarı ifade eder.

FAKTÖR’LERİN ANLAMI

- Faktör 15 içeren bir güneş kremi, güneş ışınlarının 15’te birinin, yani yaklaşık yüzde 7’sinin cildinize ulaşmasını izin verir. Böylece UVB ışınlarının yaklaşık yüzde 93’ünü filtreler. Faktör rakamı 30 olursa filtrelenen rakam da yüzde 97’ye çıkar.

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- Ultraviyole A ve B ışınları, güneş’ten Dünya atmosferine giren farklı dalga boylarındaki radyasyonları sembolize eder. İkisi de cilt kanseri ile ilişkili. UVA, cildin yaşlanması ve pigmentasyonu etkilerken, UVB ise güneş yanığına neden olur. Güneş kremlerindeki inorganik kimyasal maddeler (örneğin çinko oksit ve titanyum dioksit) zararlı ışınları geri yansıtarak ve etkisini azaltarak fiziksel koruma sağlar. Organik kimyasal maddeler içeren güneş kremlerinin içindeki moleküller ise morötesi dalga boyundaki ışınları emer.