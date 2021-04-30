MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk! Ek sefer konuldu
GeriGündem Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk! Ek sefer konuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Esma MURAT - Kubilay ÖZEV  - İSTANBUL- (DHA)- Fotoğraflar: Cemal Yurttaş
Haber Giriş: 30.04.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk! Ek sefer konuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ek sefer konulduğunu açıkladı. Kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.

13
  • İstanbulda kapanmanın ilk gününde yoğunluk
  • İstanbulda kapanmanın ilk gününde yoğunluk
  • İstanbulda kapanmanın ilk gününde yoğunluk
  • İstanbulda kapanmanın ilk gününde yoğunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.

Kısıtlamadan muaf olanlar yoğunluktan dolayı şaşkın olduklarını dile getirdi.

Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk Ek sefer konuldu
Fotoğraf: Cemal Yurttaş

"AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, "Bu sabah kalktığımda dışarının çok sakin olacağını düşünüyordum. Ancak çok yoğun trafik var. Ben Küçükçekmece'den geliyorum orada da bu yoğunluk var. Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Ben de toplu taşıma kullandım. Şimdi işe gidiyorum. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım" dedi.

Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk Ek sefer konuldu

"İNANILMAZ BİR TRAFİK VAR"

Yolların bu kadar yoğun olmasına şaşkın olduğunu belirten Mustafa Atasoy ise, "Bugün dışarı çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdım. Dışarı çıktığımda gördüm ki herkes dışarıda. Ben de şu an Avcılar'dan geliyorum. İnanılmaz bir trafik var" diye konuştu.

Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk Ek sefer konuldu

ANKARA'DA YOĞUNLUK

Öte yandan, tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk Ek sefer konuldu

Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Tam kapanmanın ilk gününde toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk Ek sefer konuldu

Söz konusu kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü. (AA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi