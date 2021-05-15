MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler
GeriGündem Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

17 Mayıs pazartesi sona erecek 'tam kapanma' dönemi öncesi Türkiye'nin çeşitli noktalarında pazar yerlerinde ikinci kez tezgahlar kuruldu. Çok sayıda vatandaşın kentlerde kurulan pazar yerlerinde alışverişe çıktığı görüldü. Polis ve bekçi ekiplerince vatandaşlar kurallara uyması konusunda uyarıldı.

10
  • Tam kapanmanın bitmesine 2 kala akın ettiler
  • Tam kapanmanın bitmesine 2 kala akın ettiler
  • Tam kapanmanın bitmesine 2 kala akın ettiler
  • Tam kapanmanın bitmesine 2 kala akın ettiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşları Hayat Eve Sığar (HES) kodunu kontrol ederek içeriye aldı.

Ekiplerce pazar içerisinde sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

SİNOP

Sinop'ta pazar esnafı kent merkezinde 3 ayrı noktada tezgahlarını açarak yaş sebze, meyve ve fidan satışı yaptı.

Kentte vatandaşlar araç kullanmadan evlerine en yakın pazar yerine giderek alışveriş yaptı.

Emniyet ve zabıta ekiplerince ise pazar yeri girişlerinde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

KASTAMONU

Kastamonu'da da pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı.

Pazarlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Sosyal mesafe kuralına göre sırayla pazara alınan vatandaşlar, tedbirlere uyarak alışveriş yapıyor.

Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

ÇORUM

Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda tam kapanma döneminde 5 semt pazarında satış yapılmasına izin verildi.

Pazar alanına aynı anda pazarcı sayısının 4 katı kadar kişinin girmesine izin verilirken, zabıta ekipleri pazar girişinde HES kodu sorgulaması yapıyor.

Tezgahların sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirildiği pazarda polis ekipleri maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yapıyor.

Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

TOKAT

Tokat'ta uygulama kapsamında 4 yerde pazar kuruldu.

Pazar yerlerine gelen vatandaşlar HES kodu sorgulanarak içeri alındı.

Polis ekipleri pazar yeri girişlerinde vatandaşları sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

AMASYA

Amasya'da da pazar yerlerine sabah gelen esnaf, tezgahlarını sosyal mesafe kuralına uygun kurdu.

Vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün ardından içeri alınıyor.

Pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri koronavirüs tedbirlerine uyularak açıldı

ÇANKIRI

Çankırı'da da polis ve zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşları HES kodu kontrolünü yaparak içeri aldı.

Ekiplerce pazar içerisinde sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

Pazarlarda 17.00'ye kadar satış yapılabilecek.

Tekirdağda koronavirüs vaka sayılarında tam kapanma etkisi Yeşile döndü
Tekirdağ'da koronavirüs vaka sayılarında tam kapanma etkisi! Yeşile döndü

Tam kapanmanın bitmesine iki gün kala pazar yerlerine akın ettiler

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi