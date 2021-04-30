Tam kapanmanın ardından esnafa yeni destekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ

“Emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık, onunla ilgili düzenleme Meclis’te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs’ta hesaplara yatırıyoruz. Salgının olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz. TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz’a kadar erteliyoruz. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.

MİKRO İŞLETMELERE DESTEK

İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin haziran sonuna kadar uzatıldığını da bir süre önce açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla, 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle, gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır.

SÜPER LİGE ÇIKTIK

Bugün modüler barut üretim hatlarını kurumumuza kazandırıyoruz. Artık mühimmatlarımızın, füzelerimizin patlayıcıları konusunda, kimseye bağımlı olmayacağız. Bu tesis sayesinde, yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.”

57. ALAY HATIRASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim tesisinin açılışında ilginç bir de ayrıntı paylaştı: “Yeni makinalı tüfeğimize PMT-76-57-A ismi verilmiştir. Makinalı tüfeğin ismindeki 57-A ibaresinin özel bir anlamı vardır. Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı’nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşi ile şehit düşen 57’nci Alay’ın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara