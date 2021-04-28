Tam kapanmada yargı ‘acil’ işlere bakacak

Adliyeler 10.00 ve 16.00 saatleri arasında sadece “acil” işler için çalışacak. Suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikâyetler alınabilecek. HSK Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında öne çıkan kararlar şöyle:

ACİL İŞLER DIŞINDAKİLERE ERTELEME: Tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler, 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelenecek.

ERTELEME EVRAK ÜZERİNDEN: Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler, evrak üzerinden ve duruşma açılmadan gerçekleştirilecek.

TUTUKLULAR SEBGİS’TEN DİNLENECEK: Tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenecek. Tutukluluk değerlendirilmesinde duruşma açılıp açılmaması hâkim, mahkeme takdirine bırakılacak.

UYAP KULLANILACAK: Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ile müzakereler, öncelikle UYAP imkânları kullanılarak, uygun görülmesi halinde diğer iletişim yöntemleriyle yapılacak.

ERTELEME TERFİYİ ETKİLEMEYECEK: Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamaması, terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe kullanılamayacak.

KRONİK HASTALIK İZNİ: Hamile ve yaş sınırına bakılmaksızın yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

ESNEK ÇALIŞMA: Erteleme süresince, hâkim ve savcılar iş ve işlemleri, mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi yollarla takip edecek.

YARGISAL GÖREVİ OLAN AVUKATLAR DA MUAF: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Nöbetçi noterler de yasak dışında.

BOŞANMIŞ ÇİFTLER ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK

Yargı kararı çerçevesinde çocuklarıyla görüşen anne-babalar mahkeme kararını gösterme şartıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar. Böylece velayeti kendisinde olmayan anne-babalar mahkemenin belirlediği günlerde dışarı çıkıp çocuklarını alma ve görme imkânına kavuşacaklar.

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