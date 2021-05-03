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Gündem
UZUNDERE (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Tam kapanmada sokak hayvanlarının yardımına koştular

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Tam kapanmada sokak hayvanlarının yardımına koştular

ERZURUM’un Uzundere ilçesinde tam kapanma sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yarımına polis ekipleri koştu.

Türkiye genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan günü başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Uzundere’de polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memurları, kendi imkanlarıyla temin ettikleri yiyecekleri ilçe merkezinde sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara bıraktı. Polisler, sokak hayvanlarını elleriyle besledi, onlara ekmek verdi.

Tam kapanmada sokak hayvanlarının yardımına koştular

Başka bir noktada da yavru köpeklere süt veren polisler, kendilerini izleyen küçük kız çocuğunun hatırlatması üzerine, anne köpeği de bularak onu da besledi.

 

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