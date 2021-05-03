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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Tam kapanmada şok baskın! Koronavirüsü hiçe saydılar

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Türkiye'de 29 Nisan günü saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Bu kapsamda Diyarbakır'da yapılan denetimlerde alkollü eğlence mekanına, polis ekipleri tarafından kapısı koçbaşıyla kırılarak baskın gerçekleştirildi. Mekandaki 25 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın bodrum katında, eğlence yapıldığı ihbarı alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Polis, binanın dışından girilen bodrum katına kapıyı çalıp, sonuç alamayınca savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katında aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 78 bin 500 TL para cezası kesti. Görüntülerde, baskın anında polisi gören bazı kişiler maske taktığı anlar yer aldı.

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Tam kapanmada şok baskın Koronavirüsü hiçe saydılar

4 AY ÖNCE DE 157 BİN 500 TL CEZA YAZILDI

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin 28 Ocak gecesi de aynı mekana koçbaşıyla baskın yaptığı ortaya çıktı. Ekipler, tarafından sık sık denetimleri yapılan mekanda yapılan baskında bodrum katta 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildiği öğrenildi. Bodrum katı, zabıta ekiplerince bir kez daha mühürlenerek, kapatıldı.

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