Tam kapanmada PTT açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs arası yasakta PTT çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bazı kamu kurum ve kuruluşları yasak boyunca açık tutulacak. 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde PTT işyerlerinin durumu da bu kapsamda merak konusu olacak. Peki, tam kapanmada PTT açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TAM KAPANMADA (YASAKTA) PTT AÇIK MI?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

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