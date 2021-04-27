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Tam kapanmada noterler açık mı? Yasakta noterler çalışıyor mu?
Tam kapanmada noterler çalışıyor mu sorusu çeşitli sebeplerle noterlerde işlemleri bulunan kişilerin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 17 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girecek olan Türkiye'de pek çok kurum ve kuruluş bu karara riayet edecek. Peki, tam kapanmada noterler açık mı olacak? İşte, sokağa çıkma yasağında noterler açık mı sorusuna yönelik cevaplar
Tam kapanmada noterler açık mı sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Buna göre nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar tam kapanma yasaklarından muaf olacak.
Bu süreçte nöbetçi noterlerin açık olması bekleniyor.
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