Tam kapanmada noterler açık mı? Yasakta noterler çalışıyor mu?

Tam kapanmada noterler açık mı sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Buna göre nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar tam kapanma yasaklarından muaf olacak.

Bu süreçte nöbetçi noterlerin açık olması bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara