Tam kapanmada kreşler açık mı? Aile Bakanından yasaktan muaf olanlar için kreş açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KREŞLERİN DURUMUNA DEĞİNMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz" diye konuşmuştu.

Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söylemişti.

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