Tam kapanmada kaçamadılar! Dronla yakalandılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanmada, Kırklareli'de tedbirler sıklaştırılıyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron ile yaptığı denetimlerde Karahıdır Korosu'nda ağaçların altında 3 araç tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri araçlarla bölgeye gelen ve piknik yaptığını belirlediği 6 kişi hakkında tutanak tutup, Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.



Kırklareli Valiliği, dron ile yapılan denetimlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tam kapanma döneminde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz il genelinde kolluk kuvvetlerimizce drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullanıldı.

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