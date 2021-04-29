Tam kapanmada halı yıkamalar açık mı? Yasakta halı yıkamalar çalışır mı?
Tam kapanmada halı yıkamaların durumu, pek çok kişinin gündeminde yer alan hususlar arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında halı yıkamaların açık olup olmadığı hakkında detayları merak eden pek çok kişi, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, tam kapanmada halı yıkamalar açık mı olacak? İşte, yasakta halı yıkamalar çalışıyor mu sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Tam kapanmada halı yıkamalar ve halı yıkamacılar açık mı, çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Temizlik sürecine giren ve dolayısıyla halısını bu işletmelere vermek isteyen kişilerin merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağında halı yıkamalar çalışıyor mu sorusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi aracılığıyla sorgulanıyor. Peki, Tam kapanmada halı yıkamalar açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TAM KAPANMADA HALI YIKAMALAR AÇIK MI?
Tam kapanmada halı yıkamalar kapalı tutulacak. Halı yıkamacılara verilen halılar ise yasaktan sonra alınabilecek.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara