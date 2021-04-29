Tam kapanma öncesi son balıklarını tuttular

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar son hazırlıklarını yapıyor.

“17 GÜN BOYUNCA EVDE SIKILACAĞIZ”

Balık tutan Bülent Hekimoğlu, “17 gün boyunca evde sıkılacağız. En sevdiğimiz eğlencemiz buydu. Balıktan mahrum kalmak bizim için büyük sıkıntı yaratır. Evde oyalanmanın yollarını arayacağız. Kapanma nedeniyle 17 gün evde hanımla didişeceğiz. Pandemi nedeniyle balıklar daha da büyür. Bayramdan sonra büyük balıklar tutmaya başlarız” dedi.

Kadir Çınar “Benim için sıkıntı yok. 20 gün balık tutmaya gelmem. Evde oturur oltalarımı bağlarım. Takım yaparım. Benim için sıkıntı yok” diye konuştu.

“BUGÜN TUTABİLDİĞİMİZ KADAR BALIK TUTACAĞIZ”

Harun Sezer “Bugün tutabildiğimiz kadar balık tutacağız. Daha sonra da çıkamayacağız. Sokağa çıkma yasağı sonuç olarak bizler için yapılan bir şey. Biz buna uymakla yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Son günlerini değerlendirdiğini söyleyen Sadık Kahraman “Ne yapacağız. Son günümüzü değerlendireceğiz. Çıkarabildiğimizi çıkaracağız. 17 gün boyunca bunu yiyeceğiz. Bugünde maşallah balık var. Akşam iftarda balık yiyeceğiz” dedi.

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