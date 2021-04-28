Tam kapanma öncesi adım atacak yer kalmadı

Merkez Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında bugün alışılmışın dışında görüntüler yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren dolmaya başlayan pazarda, adım atacak yer kalmadı. Tezgahlara akın eden vatndaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Pazarcılar, tezgahlarını uzun süre kapatmak zorunda kalacaklarını, bunun marketlere yarayacağını belirtirken, vatandaşlar, daha önce haftalık ihtiyaçlarını karşıladıklarını bu kez ise 17 günlük alış veriş yaptıklarını söyledi.

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