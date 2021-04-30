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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Tam kapanma öncesi 100 binden fazla araç Bolu Dağı Tüneli'nden geçti

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Tam kapanma öncesi 100 binden fazla araç Bolu Dağı Tüneli'nden geçti

 "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci öncesinde 2 günde 100 binden fazla geçiş yaptı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, "tam kapanma" öncesi yaşanan trafik yoğunluğu dün akşam saat 17.00'den sonra azaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

Tam kapanma öncesi 100 binden fazla araç Bolu Dağı Tünelinden geçti

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı belli oldu.

Tam kapanma öncesi 100 binden fazla araç Bolu Dağı Tünelinden geçti

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" süreci öncesinde, 28 Nisan'da 40 bin, 29 Nisan'da ise 60 binin üzerinde araç geçti.

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