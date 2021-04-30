Tam kapanma öncesi 100 binden fazla araç Bolu Dağı Tüneli'nden geçti

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, "tam kapanma" öncesi yaşanan trafik yoğunluğu dün akşam saat 17.00'den sonra azaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı belli oldu.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" süreci öncesinde, 28 Nisan'da 40 bin, 29 Nisan'da ise 60 binin üzerinde araç geçti.

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